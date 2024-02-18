«Русский Карлсон» — телеведущий Киселев направил запрос на интервью с Байденом

Генеральный директор российской медиагруппы «Россия сегодня», телеведущий и журналист Дмитрий Киселев намерен провести интервью в президентом США Джозефом Байденом по примеру своего американского коллеги, обозревателя Такера Карлсона, сообщает РИА Новости со ссыокой на текст соответствующего запроса в Белый дом.

Как отмечается в письме, Киселев предлагает продолжить диалог РФ и США в подобном ключе, считая его необходимы в данное непростое время холодного противостояния двух сверхдержав.

«Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя», — говорится в письме.

Отдельно подчеркивается, если действующий хозяин Овального кабинета согласиться на интервью с российским журналистом, беседу с Байденов в обязательном порядке переведут на иностранные языки, распространив во всех мировых СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин дал интервью приехавшему в Москву американскому обозревателю Карлсону, обозначив позицию российской стороны и детально пояснив причины конфликта России и Украины.

Напомним, только за первые сутки интервью Путина Карлсону набрало в социальных сетях более 150 млн просмотров и миллионы восторженных комментариев простых американцев, которых поразили смелость журналиста и искренность российского президента.