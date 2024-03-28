С апреля в Подмосковье можно будет получить лицензию на продажу алкоголя в «цифре»

В Подмосковье с 22 апреля подача заявлений для получения лицензии на розничную продажу алкоголя будет возможна только через личный кабинет юридического лица на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов рассказал, что было принято решение перевести услугу полностью в электронный формат в целях оптимизации процесса подачи заявления. Это удобнее и быстрее как для юридических лиц, так и для органа власти, выдающего лицензию.

При этом срок рассмотрения заявления составляет 15 рабочих дней.