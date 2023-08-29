«С мая вестей не было»: боец СВО попал в плен во время боев за Авдеевку

Муж Татьяны Карповой из ДНР попал в плен к украинцам. Это произошло еще в апреле, и с тех пор женщина бьет во все колокола, чтобы вызволить любимого. Наше издание взяло ситуацию на контроль.

С будущим супругом Владимиром Насоновым Татьяна познакомилась в 2014 году. На следующий год они поженились, а потом у них родилась дочка. До встречи с Владимиром женщина одна воспитывала сына. Выйдя замуж, Татьяна вздохнула с облегчением.

«Я была так рада! Мне достался работящий, непьющий муж. Володя до СВО работал сварщиком, но в феврале 2022 года его мобилизовали», — говорит Карпова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

За год службы Владимир приезжал домой на побывку всего несколько раз, и то ненадолго. Жену и детей рассказами о боях не пугал, лишь утешал, что все будет хорошо.

«В последний раз он звонил 31 марта этого года. Сообщил, что вечером они поедут на позиции в районе Авдеевки. А через несколько дней я смотрела видео в Сети и увидела там своего мужа: оказалось, уже 1-го апреля он попал в плен», — ужасается Татьяна.

На страшных кадрах избитый Владимир называл свое имя и должность. Карпова кинулась в военкомат, но там не могли ничем помочь. Татьяна обратилась к уполномоченным по правам человека и журналистам. В итоге удалось выяснить, что Насонова внесли в списки на обмен.

«В апреле нам дали поговорить по телефону. Потом было письмо через представителей Красного Креста. И с мая вестей не было», — вздыхает наша собеседница.

При помощи интернет-издания «Подмосковье сегодня» Татьяна связалась с вице-президентом российского подразделения Международного Комитета по защите прав человека Иваном Мельниковым. Наша редакция будет следить за развитием ситуации с бойцом.

Ранее мы рассказывали, как фельдшер прошел все горячие точки, чтобы погибнуть в госпитале.