С начала года к сервису «Кадастровый инженер» в Подмосковье обратились порядка 30 тысяч раз

Специалисты, жители и представители бизнеса Подмосковья за два месяца этого года обратились более тридцати тысяч раз к бесплатному публичному онлайн-сервису «Кадастровый инженер». Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Отмечается, что посредством онлайн-ресурса, имея координаты планируемого участка, можно узнать информацию о пересечениях его границ с другими земельными участками, внесенными в ЕГРН, с границами населенных пунктов и территориальных зон, а также с зонами с особыми условиями использования территории.

Возможности сервиса позволяют опередить проблему, увеличить точность и предотвратить потенциальный отказ в постановке нового земельного участка на кадастровый учет. Автоматизированный процесс существенно экономит время специалистов отрасли и затраты заказчиков землеустроительных работ. А за все время работы сервиса к нему уже обратились порядка 600 тысяч раз.