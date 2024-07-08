С начала года в Подмосковье оформили более пяти миллионов электронных рецептов на льготные лекарства

Теперь рецепты на льготные лекарства в Московской области оформляются в электронном виде. Только с начала года врачи оформили более 5 миллионов электронных рецептов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Первый зампред Правительства региона Людмила Болатаева подчеркнула, что электронные рецепты — это удобно и пациенту не нужно ехать в поликлинику — врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на приеме онлайн.

На онлайн-приеме электронный рецепт продлит или скорректирует лечащий врач, а пациенту достаточно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис», чтобы получить препарат. Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье».