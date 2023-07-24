С сегодняшнего дня жители Подмосковья могут подать заявление для участия в электронном дистанционном голосовании

В Московской области стартовала регистрация на участие в электронном дистанционном голосовании (ДЭГ). Подать заявление можно с 24 июля по 4 сентября на портале госуслуг.

Более 5,7 млн избирателей, или 96%, от общего числа жителей Подмосковья с активным избирательным правом могут проголосовать на выборах губернатора Московской области дистанционно. Такие данные приводят в Мособлизбиркоме. Это те граждане, которые имеют подтвержденный аккаунт на госуслугах. Ведь именно на портале можно подать заявление, если не хочется посещать избирательный участок. Такой формат можно выбирать до 23:59 4 сентября.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на территории области применят впервые. Вместе с нашим регионом такой формат выбрали еще 23 территории. Эксперты уверены, что ДЭГ делает процесс комфортным и не требует больших затрат времени. А главное, что сделать свой выбор можно, не покидая квартиры и даже вовсе не находясь в Подмосковье. Голосовать можно со стационарного компьютера и даже через приложение «Госуслуги» в смартфоне.

Однако появление ДЭГ не отменяет традиционные способы голосования. По-прежнему можно будет отдать свой голос на избирательном участке в традиционном формате – отметив понравившегося кандидата на пост губернатора Московской области в бюллетене.

Помимо выборов губернатора региона, пройдут дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

В этом году Единый день голосования продлится с 8 по 10 сентября. Такое решение принято для удобства избирателей.