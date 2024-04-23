С жительницы Подмосковья требуют 300 тысяч рублей из-за кредитов ее тезки с Алтая — СМИ
Baza: с жительницы Подмосковья требуют 300 тысяч рублей из-за кредитов ее тезки
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Судебные приставы требуют более трехсот тысяч рублей с жительницы подмосковного Солнечногорска Татьяны Кирилловой. Однако женщина не брала этих денег.
Как пишет «База», долг у жительницы Подмосковья образовался из-за того, что ее паспортные данные полностью совпадают с данными другой женщины, проживающей в Рубцовске Алтайского края. Именно сибирячка брала деньги в долг.
По информации издания, Татьяна Кириллова уже более трех лет не может добиться того, чтобы приставы разобрались в ситуации и поняли, что требуют деньги с тезки должницы. Пока же счета жительницы Солнечногорска арестованы, ей также запрещен выезд из России.
Женщина отправила алтайским приставам данные своих ИНН, СНИЛС и паспорта, чтобы ее признали «двойником» и избавили от чужих долгов, но получила отказ.