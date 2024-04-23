Судебные приставы требуют более трехсот тысяч рублей с жительницы подмосковного Солнечногорска Татьяны Кирилловой. Однако женщина не брала этих денег.

Как пишет «База», долг у жительницы Подмосковья образовался из-за того, что ее паспортные данные полностью совпадают с данными другой женщины, проживающей в Рубцовске Алтайского края. Именно сибирячка брала деньги в долг.

По информации издания, Татьяна Кириллова уже более трех лет не может добиться того, чтобы приставы разобрались в ситуации и поняли, что требуют деньги с тезки должницы. Пока же счета жительницы Солнечногорска арестованы, ей также запрещен выезд из России.

Женщина отправила алтайским приставам данные своих ИНН, СНИЛС и паспорта, чтобы ее признали «двойником» и избавили от чужих долгов, но получила отказ.