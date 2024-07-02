Садовод Зарубина перечислила неочевидные полезные свойства муки в садоводстве

Дачный сезон в разгаре, и многие жители нашей страны ищут лайфхаки, как подкормить растения, повысить урожайность, какие удобрения использовать. По словам эксперта по садоводству Ларисы Зарубиной, во многих случаях может оказать помощь мука. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что в рыбной муке содержится много белка, жиров и полиненасыщенных кислот, а главное - фосфора и кальция, что может принести пользу развитию корневой системы. Ее достаточно использовать раз в год — осенью или ранней весной.

По мнению эксперта, также полезна костная мука, поскольку она богата фосфором, а итог ее использования особенно заметен на цветущих растениях: цветы становятся крупными, а их оттенки — насыщенными. Ее также следует применять раз в год — ранней весной или поздней осенью.

Она добавила, что также рекомендуется использовать костную муку при приготовлении компоста, что сделает его полноценным органическим удобрением.