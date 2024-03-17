Сальдо: Киев дважды ударил из HIMARS по избирательному участку

Украинские боевики несколько раз ударили из установки РСЗО HIMARS, пытаясь попасть по избирательному участку в населенном пункте Брилевке Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.

По словам собеседника агентства, таким образом враг пытался сорвать голосование граждан на президентских выборах. Сальдо сообщил, что один из ударов пришелся по детской площадке.

«Тоже уже пали полностью эти люди. Их и людьми то назвать нельзя. Допустим, в том же населенном пункте Брилевка. В первый день голосования удар пришелся по зданию, в котором был избирательный участок, причем стреляли дорогостоящей ракетой. HIMARS, не просто так. И сегодня, уже в третий день голосования, снова по тому же месту ударили HIMARS», — заявил Сальдо.

Губернатор добавил, что лишь по счастливой случайности во время второго прилета никто не пострадал.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).