Насильная мобилизация в ряды ВСУ, мародерство и бесчинства украинских боевиков привели к тому, что российских город Херсон пустеет семимильными шагами с тех пор, как оказался под оккупацией киевского режима, сообщил в беседе с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Как констатировал собеседник агентства, население за последние полтора года в Херсоне сократилось в шесть раз. И сейчас, по словам Сальдо, там проживают не более 50 тыс человек.

«Общественно-экономическая жизнь города умирает, так как значительная часть остававшихся мужчин мобилизована или укрывается от мобилизации», — сказал он.

Губернатор Херсонской области добавил, что в административном центре в настоящее время во всю продолжается «беспредел» прибывших с западных украинских областей военкомов ТЦК, проводящих активно рекрутирование горожан в солдаты.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео удара ОТРК «Искандер-М» по населенному пункту Украинка у Запорожской области. Там на станции в момент ракетной атаки ВС РФ происходила разгрузка железнодорожного эшелона с военной техникой для украинской армии, в том числе переданной Киеву странами Запада.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.