Иностранных солдат удачи на передке линии фронта практически не бывают, все они, как правило, предпочитают находиться за спинами украинских военных на второй, а то и третьей линиях обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Как поведал собеседник агентства, а Херсонском направлении наемники периодически встречаются, однако их там не так много.

«Как сообщают наши военные, на передке их теперь практически не бывает, особенно после случая попадания в российский плен наемника из Польши. Теперь они предпочитают отсиживаться во второй-третьей линиях», — сказал Сальдо.

В продолжение темы губернатор добавил, что раньше под Херсоном встречались и грузины. Теперь же там замечены лишь польские наемники.

«Из других стран, если кто и присутствует, то в единичных количествах», — отметил Сальдо.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.