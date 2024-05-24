Сальдо: враг открыл шлюзы на плотине ДнепроГЭС, идет мощнейший сброс воды

Украинские власти без предупреждения открыли вечером в пятницу, 24 мая, шлюзы на плотине ДнепроГЭС, проинформировал со ссылкой на источники губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Как написал глава региона в своем аккаунте в соцсетях, в настоящее время идет сильный сброс воды в Днепр.

«По нашей информации противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», — написал Сальдо.

Он отметил, что из-за происходящего острова в дельте Днепра находятся под угрозой сильного подтопления. Что до прибрежной зоны Херсонской области, то там пока, по предварительной информации, большой потоп не грозит.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, войска России нанесли очень сильный удар по украинским военным объектам и объектам энергетики. Для поражения целей применялись беспилотники, а также ракеты. Власти Украины позже сообщили, что сегодняшний удар оказался самым мощным. А директор «Укргидроэнерго» заявил, что на ДнепроГЭС зафиксированы очень сильные повреждения, из-за чего она была остановлена.