Саммит НАТО проиграл по вниманию британских СМИ секс-скандалу с телеведущим

Ведущие британские СМИ уже не первый день отдают первые полосы не саммиту НАТО в Вильнюсе, а скандалу с телеведущим ВВС, уволенному из-за интимной переписки с подростком, отмечает РИА Новости.

Имя телеведущего не раскрывается, отмечается только, что это широко известная личность.

С обвинениями выступила семья подростка. Сообщалось, что юноша получил 35 000 фунтов стерлингов за интимные фотографии и потратил их на наркотики.

Примечательно, что секс-скандал затмил саммит НАТО не только на страницах таблоидов, таких как Daily Expess, Daily Telegraph и Mirror, но и в респектабельной Guardian.