«Самочувствие резко ухудшилось»: врачи из подмосковной Дубны спасли жизнь пенсионера

Пожилой мужчина пришел в Парк семейного отдыха в Дубне в День города, там был развернут Городок здоровья. И уже во время консультации у кардиолога у мужчины сильно поднялось давление. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

К счастью, на месте был руководитель сосудистого центра МСЧ №9 ФМБА России Виталий Андреев, который смог быстро оценить ситуацию. Так, пациента в экстренном порядке на реанимобиле доставили в профильное медучреждение.

Уже в медучреждении врачи провели обследование, и приняли решение о стентировании инфаркт-зависимой артерии. Сейчас пациент находится в стабильном состоянии. В администрации Дубны поблагодарили специалистов центра МСЧ №9 за слаженную, высокопрофессиональную работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в настоящий момент в Подмосковье проходит радикальная замена тяжелого медоборудования на новое цифровое.