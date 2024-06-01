Самолеты ВКС России доставили в Москву освобожденных из плена военных

Несколько бортов Военно-космических сил России доставили в Москву освобожденных из украинского плена российских военнослужащих, проинформировали в пресс-службе Минобороны страны.

Ранее стало известно об обмене с Украиной пленными, в результате чего на свободе оказались 75 российских бойцов. Теперь им всем предстоит лечение и реабилитация на родине.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобождённые военнослужащие доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в заявлении Минобороны.

В российском оборонном ведомстве добавили, что обмен пленными стал возможен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов в рамках миссии гуманитарного характера.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.