«Самые глупые экотеррористы в мире»: Илон Маск высказался об активистах, обесточивших завод Tesla

Экоактивисты, которые подожгли линию электропередачи в Германии, обесточив единственный завод Tesla в Европе и простых потребителей, не пустили пожарных, чтобы те потушили возгорание, сообщает Focus.

Прибывшие на место пожарные вынуждены были отступить, поскольку рядом с горящей вышкой активисты водрузили палатку с надписью: «Здесь зарыты взрывоопасные предметы». Пришлось вызывать саперов.

Tesla заявила об ущербе, который исчисляется девятизначным числом. Предполагается, что завод останется без электричества несколько дней.

Экоактивисты обвиняли концерн в «экстремальных условиях эксплуатации» и поставили своей целью полностью разрушить предприятие.