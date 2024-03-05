«Самые глупые экотеррористы в мире»: Илон Маск высказался об активистах, обесточивших завод Tesla
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Экоактивисты, которые подожгли линию электропередачи в Германии, обесточив единственный завод Tesla в Европе и простых потребителей, не пустили пожарных, чтобы те потушили возгорание, сообщает Focus.
Прибывшие на место пожарные вынуждены были отступить, поскольку рядом с горящей вышкой активисты водрузили палатку с надписью: «Здесь зарыты взрывоопасные предметы». Пришлось вызывать саперов.
Tesla заявила об ущербе, который исчисляется девятизначным числом. Предполагается, что завод останется без электричества несколько дней.
Экоактивисты обвиняли концерн в «экстремальных условиях эксплуатации» и поставили своей целью полностью разрушить предприятие.
«Это сделали самые глупые экотеррористы в мире. Остановить производство электромобилей вместо автомобилей, работающих на ископаемом топливе, крайне глупо», — написал в соцсетях владелец Tesla Илон Маск.