Самые востребованные соцвыплаты у жителей Подмосковья назвали в «Почте России»

В «Почте России» рассказали о наиболее востребованных социальных выплатах у жителей столицы и Подмосковья. Список возглавляет пенсия — через почтальонов ее предпочитают получать восемьдесят пять процентов жителей столичного региона.

Второй по популярности соцвыплатой в Подмосковье является компенсация затрат на оплату проезда, в Москве — на телефонную связь.

Замыкают Топ-3 в области выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами. С января подмосковные клиенты «Почты России» получили более 110 тысяч таких платежей.

В общей сложности жители столичного региона могут получить в почтовых отделениях около восьмидесяти видов соцвыплат. Оформить их доставку на дом можно на портале госуслуг, в Соцфонде или МФЦ.