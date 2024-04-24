Самых вежливых водителей автобусов определили в Подмосковье

Итоги акции «Вежливый водитель автобуса» подвели в АО «Мострансавто», сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В акции принимали участие девять с половиной тысяч водителей. Их работу оценивали пассажиры общественного транспорта. В целом за все время проведения акции в «Мострансавто» поступило 346 положительных отзывов.

Лидером по числу положительных отзывов стал водитель автобуса из МАП №2 Коломны Андрей Юлин. Также в числе лидеров — Евгений Тихомиров из МАП №10 Королева и Сергей Строганов из МАП №12 Ногинска.

По словам пассажиров, эти водители аккуратно управляют транспортным средством, очень внимательны и вежливы, отзывчивы и доброжелательны. Победителям вручат подарки от компании.

От пассажиров поступали и негативные отзывы на работу водителей автобусов. Этих сотрудников направят на повторное обучение стандарту работы водителя.