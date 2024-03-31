Санкт-Петербург с 1 апреля станет платным для туристов

Как передает «Фонтанка SPB Online», в Санкт-Петербурге властями с 1 апреля вводится курортный сбор. Таким образом, решившие посетить город на Неве туристы будут обязаны заплатить 100 рублей за каждые сутки пребывания.

Тем же путешественникам, которым нововведение не придется по душе, придется на неуплату курортного сбора выложить 2 тысячи рублей штрафа.

«С туристов начнут взимать 100 рублей за каждые сутки проживания в гостиницах, апарт-отелях, хостелах или санатории», — приводится в публикации.

Отмечается, что целью курортного сбора является направление дополнительных средств на развития в России сферы туризма, сохранение и восстановление курортной инфраструктуры.

К слову, Санкт-Петербург не первый регион, где появился курортный сбор. Ранее его предложили ввести власти на Колыме.