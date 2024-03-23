Сбегая с «Крокуса», террористы на «Рено» специально сбили восьмилетнего малыша

В сети продолжают публиковаться истории пострадавших в ходе пятничного террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле» . Как передает Mash, восьмилетний Илья с мамой Ольгой после начавшейся стрельбы каким-то чудом сумели выбраться из здания, не пострадав.

Однако на этом их злоключения не закончились от слова совсем. Когда мать с ребенком выбежали на обочину там их поджидал автомобиль «Рено» с преступниками, что на бешенной скорости рванули от концертного зала.

Как рассказала Ольга, водитель их увидел. Но вместо того, чтобы объехать мать с ребенком, он специально вильнул в сторону и сбил мальчика.

Сообщается, что в настоящее время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии со множеством переломов и черепно-мозговой травмой, а матери остается только молится за своего мальчика и надеяться на врачей.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели.

Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до более 100 человек, сотни пострадавших. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара.