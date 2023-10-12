«Сбер» протестирует воздушный беспилотный транспорт для удобства людей

Все то, что еще вчера нам казалось практически невозможным, сегодня уже стало обыденностью. Но что, если хотя бы немного заглянуть в будущее и узнать о том, что совсем скоро тоже станет реальным?..

Известно, что для доставки грузов компания «Сбер» на данный момент уже тестирует беспилотный электрический наземный транспорт. А в будущем планируется протестировать воздушный беспилотный транспорт. Данная мера, по словам Германа Грефа, председателя правления Сбербанка, необходима, потому что человеку «должно быть удобно».

Он отметил, что не так важно внедрение современных технологий или новых решений. Во главе угла стоит человек, именно поэтому «все направлено на максимальное удобство людей», о чем также пишет ТАСС.