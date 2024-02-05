Сбежавшая от хозяина мальтийская болонка полгода жила одна в подмосковном лесу

В Московской области нашли сбежавшую от хозяина мальтийскую болонку по кличке Сахарок. Как пишет «База» , примерно с августа прошлого года собака жила в лесу.

По информации издания, судьба у Сахарка выдалась сложной. Первая хозяйка бросила ее. Затем болонке нашли новый дом, но на следующий день она сбежала оттуда. Это произошло в конце лета.

Собаку искали полтора месяца, но поиски не приносили результатов, а не так давно жительница Подольска, прогуливаясь со своей собакой по лесу, обнаружила мальтийскую болонку, лежащую в канаве. По словам женщины, собака была еле живой и почти не подавала признаков жизни.

Женщина укутала пса в одеяло и выложила объявление о находке. Информацию увидел один из зоозащитников, который и узнал в измученной собаке Сахарка.

Уточняется, что сейчас мальтийская болонка живет в приюте, в скором времени ее обследуют ветеринары и вернут хозяйке.