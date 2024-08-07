Сборная команда Красногорска победила в соревнованиях по гребле на лодках

В состав команды муниципалитета вошли представители Администрации округа, депутатского корпуса и спортсмены, команда посольства КНР в Москве, делегация международного выставочного комплекса «Гринвуд» и компании «БОЕ Раша». Всего в соревнованиях участвовали шесть команд, в которые вошли российские и китайские участники. Мероприятие было приурочено к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Его провели на площадке отеля «Москоу Кантри Клаб».

В состав каждой команды вошли десять гребцов, рулевой и барабанщик. Они соревновались, преодолевая дистанцию в 200 метров в одной лодке. Конкуренция была высокой.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Спортивные состязания традиционно привлекают внимание зрителей своей зрелищностью. На мероприятии присутствовали почетные гости, которые с вниманием наблюдали за происходящим. Из Китая прибыли советник-посланник посольства Китая в РФ Фэн Литао, супруга посла КНР в РФ Гао Янь, а также представители китайских компаний и посольства. Восхищенными от соревнований остались также представители Администрации городского округа Красногорск.

«Знаем, что последние годы углубляется наше взаимодействие во всех сферах, в том числе в спорте и культуре. Лидеры России и Китая в мае в Пекине дали старт Году культуры между странами. Для нас большая радость и честь участвовать в сегодняшнем соревновании. Важна не победа, а дружба», — с приветственным словом выступил советник-посланник посольства Китая в РФ Фэн Литао.

Администрация городского округа Красногорск занималась организацией мероприятия совместно с Международным многофункциональным торгово-выставочным комплексом «Гринвуд» и посольством КНР в РФ.