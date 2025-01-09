Седокова так и не перевела обещанные деньги на похороны Тиммы

Российская певица украинского происхождения Анна Седокова, хотя ранее и обещала проспонсировать похороны своего бывшего супруга Яниса Тиммы, который в конце декабря покончил жизнь самоубийством, но деньги на это так и не перевела, рассказала в своем посте в соцсети Instagram* сестра погибшего Лелде Жандецка.

Девушка напомнила, что артистка не раз выражала через соцсети стремление оплатить похороны Тиммы. И даже писала об этом сестре баскетболиста, спрашивая номер банковского счета. Но на этом все и закончилось, посетовала Жандецка.

«Я переслала Анне контакты человека, ответственного за финансовую часть похорон. Насколько мне известно, до 8 января 2025 года, деньги от Анны Седоковой не поступили», — отметила Лелде Жандецка в своем посте.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Латвии возбудил дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Друг спортсмена Марк Пугачев утверждает, что планирует дать показания против певицы Анны Седоковой, которая якобы могла заказать убийство экс-возлюбленного. Адвокат Елена Пономарева рассказала, имеются ли перспективы у уголовного дела и что грозит певице, если она откажется лететь на допрос.

* — Instagram признана экстремистской соцсетью и запрещена в России