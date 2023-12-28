Сегодня вышел в свет последний номер газеты «Подмосковье сегодня»

История газеты «Подмосковье сегодня» уходит своими корнями в далекий 1918 год, когда увидел свет первый номер газеты «Вечерние Известия Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов». Это было ежедневное издание, которое сообщало о самых важных новостях своим читателям. С 18 марта 1920 года она стала носить название «Коммунистический труд», с 1939 - «Московский большевик», в 1950-м газета была переименована в «Московскую правду». Чуть позже областная газета стала называться «Ленинское знамя» и просуществовала под ним больше 30 лет. Потом было еще несколько разных периодов в истории издания, а наши читатели его запомнили его уже как «Подмосковье сегодня». И сегодня вы держите в руках последний номер областной газеты.

«Издательский дом «Подмосковье» прекращает выпуск печатных изданий, потому что время не стоит на месте. Если раньше одну новость в газете могли прочесть лишь ограниченное тиражом количество жителей Московской области, то сегодня благодаря интернету эту же новость могут увидеть даже за пределами нашего региона. Именно поэтому редакция целиком и полностью уходит работать в интернет», - отметил главный редактор редакции Издательского дома «Подмосковье» Илья Попов.

С нового 2024 года наши материалы можно будет прочесть не только на сайте «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru), но и на новой площадке «Регионы.ру» по адресу regions.ru и в наших соцсетях.