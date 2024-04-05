Семьдесят новорожденных с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье с начала года

Семьдесят новорожденных детей с экстремально низкой массой тела были спасены в Подмосковье с января текущего года. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам главы ведомства Алексея Сапанюка, речь идет о малышах, чей вес при рождении не превышал килограмма. Также с начала года были спасены девяносто детей с очень низкой массой тела — менее полутора килограммов.

Самым маленьким ребенком из спасенных в этом году стал малыш, родившийся с весом всего 410 граммов. Специалисты выходили ребенка, на данный момент он уже выписан домой.

В области выстроена трехуровневая система родовспоможения. Это семь учреждений третьего уровня: МОНИИАГ и шесть перинатальных центров, которые оснащены самым современным оборудованием. Каждые роды и новорожденного сопровождает неонатолог. Его задача — оценить состояние малыша, а также выходить ребенка, который родился раньше срока.