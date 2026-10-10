Семейный флешмоб «Мой папа — пример и опора!» пройдет в октябре в России. Он приурочен ко Дню отца, который отмечается 18 октября.

Проект реализует Фонд Андрея Первозванного при поддержке народного художника РФ Никаса Сафронова и Благотворительного Фонда «Протек».

Жителям предлагается с 12 по 18 октября опубликовать во «ВКонтакте» фото или видео с поздравлениями и рассказом об отце. Пост нужно отметить хештегами #деньотца2026, #ФондАндреяПервозванного и #БФПротек. Кроме того, необходимо подписаться на страницы Фонда Андрея Первозванного и БФ «Протек». Аккаунт участника должен быть открыт.

Случайным выбором определят 10 участников, которые получат подарки от Фонда Андрея Первозванного и БФ «Протек». Информация об итогах розыгрыша будет размещена 23 октября на сайте и странице ВК фонда.