Семьи с детьми начали покидать Харьков, автолюбители снимают с продажи автомобили — «Страна»

Также, по информации издания, харьковчане начали убирать с продажи свои автомобили.

На фоне происходящего в Харькове более чем странно звучит сегодняшнее заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины По словам Александра Литвиненко, он совершенно не видит «угрозы наступления российских войск на Харьков».

Напомним, Армия России второй день активно наступает на харьковском направлении с севера и востока. Сегодня стало известно, что российские военные освободили сразу еще пять населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Борисовка, Пыльная, Стрелечья, Огурцово и Плетеневка.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.