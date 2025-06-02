Семьи участников СВО из Балашихи приняли участие в праздничной акции ко Дню защиты детей

В День защиты детей в рамках федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» для семей участников специальной военной операции прошла праздничная акция – для родных бойцов был организован речной круиз по Москве-реке с насыщенной концертной программой. В мероприятии также приняли участие семьи из Балашихи.

«Очень теплая атмосфера, прекрасная прогулка на кораблике, яркие выступления от Академии Игоря Крутого и, конечно, угощения для всех гостей. В этом году в «Круизе добра» приняли участие почти 80 человек из разных городов Подмосковья – мамы с детьми разного возраста, некоторые даже с малышами в колясках. Организаторы постарались учесть все нюансы: можно было насладиться видами Москвы на палубе, послушать концерт или просто пообщаться. Праздник получился душевным, семьи остались довольны. Надеюсь, нам удалось хоть ненадолго подарить им радость и отвлечь от тревог», – отметила Ксения Мишонова, региональный координатор проекта и уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

В акции участвовали семьи из Воскресенска, Жуковского, Клина, Ленинского, Люберец, Сергиева Посада, Серпухова, Ступино и Черноголовки. Из Балашихи были 3 семьи: Трусковы, Газарянц и Махонины.

«Спасибо организаторам за этот солнечный день, наполненный заботой и вниманием. Для наших детей и для нас, взрослых, это был настоящий праздник», – подчеркнула Наталья Махонина, руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества городского округа Балашиха, советник главы округа.

Проект «Женское движение Единой России» активно поддерживает семьи военнослужащих, помогая им чувствовать себя частью большого сообщества. Такие мероприятия – знак благодарности и солидарности с теми, кто ждет своих близких с фронта.