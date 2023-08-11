Семинар для общественных наблюдателей прошел в Краснознаменске, передает МИСК региона. В нем принял участие член Общественной палаты Подмосковья Сергей Леонов.

Он отметил большое количество участников, которые уже имеют опыт общественного наблюдения, а также сравнительно небольшое число УИК в городе.

По словам Леонова, благодаря закрытости территории, жители сильнее вовлечены в общественную жизнь своего города, а также лучше чувствуют личную ответственность за развитие населенного пункта.

В период голосования штаб по общественному наблюдению за выборами будет работать в круглосуточном режиме. Помимо этого, будет работать горячая линия для граждан.