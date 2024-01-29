Семинар для общественных наблюдателей прошел в Щелково
Фото: [МИСК МО]
Очередной семинар для общественных наблюдателей на выборах состоялся в Подмосковье. Как передает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области, мероприятие прошло в Щелково.
В качестве эксперта на занятие был приглашен председатель комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с муниципальными общественными палатами ОПМО Александр Макаров.
В рамках семинара с участниками разобрали прошлые электоральные кампании, примеры нестандартных ситуаций, общую правовую информацию.
Как отметил Макаров, чем больше жителей Подмосковья примут участие в общественном наблюдении, тем выше станет уровень доверия населения к результатам выборов.
В период выборов Штаб общественного наблюдения ОПМО будет работать в круглосуточном режиме.