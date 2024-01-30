Семинар по работе с бухгалтерской программой провели в Подмосковье в преддверии выборов президента

В Подмосковье в преддверии выборов президента России провели обучающий семинар по работе со специальной бухгалтерской программой. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

Перед бухгалтерами территориальных избирательных комиссий региона выступил приглашенный эксперт — разработчик специального программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета расходов дополнительных средств, которые были выделены на подготовку и проведение избирательной кампании, Александр Родионов. Он рассказал им о технических особенностях установки программы, а также о нюансах работы системы и удобстве интерфейса.

Отметим, что до середины февраля на территории региона также проходит обучение информаторов-членов участковых избирательных комиссий, которые будут совершать адресное информирование избирателей о выборах.