Семья Головановых из Можайского округа стала победителем конкурса «Лучшая трудовая династия» в Московской области

Семью Головановых в Можайском округе знают многие. Суммарный стаж династии в системе образования составляет 225 лет. А в этом году Головановы признаны одной из лучших династий Подмосковья.

Основателем династии стал Федор Голованов. Этот человек – знаменитый педагог и ученый. Благодаря ему в школах СССР появились шариковые ручки и был реформирован русский рукописный шрифт.

В Можайском округе живут близкие люди великого реформатора – Галина и Татьяна Головановы. Татьяна Арсентьевна – учитель начальных классов, а также преподаватель литературы. За ее плечами 34 года трудового стажа. Галина Викторовна – учитель обслуживающего труда, стаж ее достиг 37 лет. Педагоги имеют множество заслуженных наград как регионального, так и федерального уровня.

Жители Можайского округа по праву гордятся своими земляками, ведь ни одно юное поколение постигало науки под их наставничеством.