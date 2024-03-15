Семья медработников из Чехова купила собственную квартиру по программе «Социальная ипотека»

Программа «Социальная ипотека» помогла семье медработников из городского округа Чехов купить квартиру в новом доме. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Виктория Шевченко является потомственным фельдшером. Профессию она выбрала по совету отца, который также работал на скорой медицинской помощи. Обладательница сертификата признается, что рада принятому решению. Ее стаж в ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» составляет уже 10 лет.

Она рассказала, что здесь же работает и ее муж. Он водитель «скорой». Их работа заключается в спасении жизни людей. Они оказывают первую помощь, от которой зависит успешность дельнейшего лечения человека.

Зная о жилищных проблемах семьи Шевченко, руководство предложило Виктории участвовать в программе «Социальная ипотека». По ее словам, без поддержки они так бы и продолжали скитаться по съемным квартирам с маленьким ребенком.