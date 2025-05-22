Семья сотрудника «Рубина» из Балашихи купила квартиру рядом с работой благодаря «Социальной ипотеке»

Иван Грызлов из Подмосковья, специалист в сфере оборонно-промышленного комплекса, стал одним из участников программы «Социальная ипотека» и приобрел собственную квартиру в городском округе Балашиха. Это стало важным шагом для всей его семьи и результатом многолетней профессиональной деятельности.

Иван Грызлов на протяжении многих лет ежедневно преодолевать более 50 километров в одну сторону, чтобы добраться на работу в Балашиху. Это стало главной причиной, по которой вопрос переезда был особенно актуален. Иван Грызлов решил улучшить жилищные условия, как только узнал о возможности участия в программе «Социальная ипотека».

«Мы осуществили мечту. Наше новое жилье будет в «ЖК Героев» в микрорайоне Железнодорожный. На территории комплекса уже введен в эксплуатацию детский сад и построена школа, что для нас очень важно. Также в пешей доступности станция МЦД», – рассказал Иван Грызлов.

Иван Грызлов работает руководителем планово-диспетчерской группы в Авиационной корпорации «Рубин». На предприятие он пришел 13 лет назад, начал свою карьеру с должности слесаря механосборочных работ. Сегодня Иван занимается планированием, техническим сопровождением и контролем за выполнением ремонтных работ, а также решает сложные производственные задачи.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она позволяет приобрести жилье на льготных условиях представителям социально значимых профессий – медицинским работникам, педагогам, молодым ученым, тренерам и специалистам оборонно-промышленного комплекса.

Городской округ Балашиха принимает активное участие в реализации программы, благодаря чему все больше семей получают возможность жить рядом с работой и в комфортных условиях.