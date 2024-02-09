Семья военного СВО из округа Красногорск тепло встретила главу Дмитрия Волкова

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков на странице в интернет-мессенджере проинформировал о визите к семье военного СВО.

Глава Волков навестил семью военного Антона Вадимовича. Пока мужчина отважно выполняет боевые задачи в зоне СВО, дома его преданно ждет семья: жена Екатерина Геннадьевна, сыновья Глеб и Владислав. Визит совпал с днем рождения Владислава. Дмитрий Волков вручил ему памятный презент.

«Забота о семьях наших Героев, чуткость и внимание к решению повседневных вопросов и пожеланий – в основе нашего постоянного взаимодействия и абсолютный приоритет в работе», — отметил глава округа Красногорск Волков.

Встречи в подобном формате располагают к обсуждению различных тем: политических, социальных и просто бытовых, «житейских».

Дмитрий Волков выразил благодарность всем, кто находится в зоне СВО.

«Низкий поклон всем, кто находится ныне на передовой, и тем, кто в это время вызовов и сильных людей обеспечивает надежный тыл, поддерживая уют и тепло домашнего очага», — написал Дмитрий Волков.

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