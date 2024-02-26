Семьям бойцов СВО из Серебряных Прудов передали ордена Мужества
Фото: [Ирина Матвеева]
В Серебряных Прудах глава муниципалитета Олег Павлихин передал семьям бойцов СВО, погибших при исполнении воинского долга, ордена Мужества. Награды были присуждены Сергею Захарченко, Дмитрию Настину и Станиславу Мукасееву.
Захарченко был мобилизован в октябре 2022 года и выполнял боевые задачи на Запорожском направлении. Погиб он год спустя. Награду получил отец бойца. Настина мобилизовали в сентябре 2022 года. На протяжении всей службы он был неоднократно награжден медалями. Погиб в октябре 2023-го. Награду передали его родителям. Макасеев отправился на СВО по контракту. Погиб во время артналета, вынося с поля боя раненого. Орден передали его матери.
«Мы гордимся, что именно эти ребята в такое непростое время не остались в стороне, не побоялись, пошли на защиту нас и нашей страны — с честью и достоинством. Такие поступки совершают лишь настоящие мужчины. Соболезную родителям и низкий поклон ребятам за тот героический поступок, который они совершили», - сказал Павлихин.