Семьям бойцов СВО из Серебряных Прудов передали ордена Мужества

«Мы гордимся, что именно эти ребята в такое непростое время не остались в стороне, не побоялись, пошли на защиту нас и нашей страны — с честью и достоинством. Такие поступки совершают лишь настоящие мужчины. Соболезную родителям и низкий поклон ребятам за тот героический поступок, который они совершили», - сказал Павлихин.