Семнадцатиэтажный дом с подземным паркингом достроят в Королеве в 2026 году

В настоящее время застройщик ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ» возводит семнадцатиэтажный дом на 544 квартиры, который входит во вторую очередь застройки жилого комплекса «Ривер Парк» в подмосковном Королеве. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Общая площадь многоквартирного дома с паркингом составит практически 50 тысяч квадратных метров. В настоящее время ведутся работы по устройству надземной части здания. Готовность объекта уже превысила 40%.

Жилой дом имеет Г-образную форму, разделен на четыре секции. Проектом предусмотрен паркинг на 347 мест. Владельцам парковочных мест не нужно будет выходить во двор, чтобы попасть домой — на этаж их доставят лифты, которые будут в каждой секции. Планировка же самих квартир выполнена на основании маркетинговых исследований и полностью соответствуют требованиям к жилым зданиям заданного уровня комфортности.

Окончание строительства ожидается в 4 квартале 2026 года, до этого момента инспекторы ведомства планируют еще не раз провести надзорные мероприятия на данном объекте.