Сергей Джеглав встретился с женами участников СВО и многодетными мамами в Международный женский день

«В последнее время встречи в таком кругу стали очень душевными, очень семейными. То есть, нет никакого напряжения и недосказанности, все открыты, улыбаются. Это говорит о том, что мы за эти два года настолько сплотились и живем практически одной повесткой, одними заботами, как одна семья. Это не только работники администрации, но это все желающие помогать семьям участников СВО», — сказал Сергей Джеглав.

Глава муниципалитета поздравил прекрасных дам с Международным женским днём и вручил им цветы. Он отметил, что это радостный повод подарить частичку своего тепла и сделать в жизни этих людей больше праздника и чего-то светлого.

Всех присутствующих угостили праздничным тортом, который испекла одна из многодетных мам. Она поделилась, что такие встречи очень важны для всех женщин. А праздничную атмосферу помогал создать Алексей Дъяконов. В его исполнении прозвучали песни о прекрасных женщинах.