Сергей Джеглав встретился с женами участников СВО и многодетными мамами в Международный женский день
Фото: [Валерия Тингаева]
Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав совместно с депутатом Госдумы Александром Толмачевым встретились в праздничный день 8 марта с женами бойцов СВО и многодетными мамами.
«В последнее время встречи в таком кругу стали очень душевными, очень семейными. То есть, нет никакого напряжения и недосказанности, все открыты, улыбаются. Это говорит о том, что мы за эти два года настолько сплотились и живем практически одной повесткой, одними заботами, как одна семья. Это не только работники администрации, но это все желающие помогать семьям участников СВО», — сказал Сергей Джеглав.
Глава муниципалитета поздравил прекрасных дам с Международным женским днём и вручил им цветы. Он отметил, что это радостный повод подарить частичку своего тепла и сделать в жизни этих людей больше праздника и чего-то светлого.
Всех присутствующих угостили праздничным тортом, который испекла одна из многодетных мам. Она поделилась, что такие встречи очень важны для всех женщин. А праздничную атмосферу помогал создать Алексей Дъяконов. В его исполнении прозвучали песни о прекрасных женщинах.
Фото: [Валерия Тингаева]