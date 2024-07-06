Сергей Кириенко наградил Подмосковье за участие в выставке «Россия» на ВДНХ

На торжественной церемонии председатель Оргкомитета выставки-форума «Россия» Сергей Кириенко наградил Московскую область за участие в Международной выставке-форуме. ОБ этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«За время работы подмосковный стенд на выставке «Россия» посетило более 6 миллионов человек. Мы постарались сделать его современным, интерактивным. Гости могли совершить 3D-путешествие по самым знаковым местам Московской области, а в рамках акции «Доброе дело» написали более 1,2 тыс. писем со словами поддержки нашим бойцам, которые сейчас на передовой», — отметил глава региона Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что выставка «Россия» подарила людям прекрасную возможность — за один день совершить путешествие по нашей большой стране. Все регионы провели серьезную работу, чтобы рассказать о своей родной земле. Губернатор также поблагодарил всю креативную команду, а также друзей региона — Евгения Миронова, Сергея Безрукова, Игоря Бутмана, Юрия Башмета и Егора Дружинина, презентовавших на выставке проекты, которые реализуются в Подмосковье.

С ноября прошлого года на подмосковном стенде было проведено более 2,3 тыс. викторин на знание Московской области, гости сделали 3 тыс. эко-кормушек в форме уточки — символа «Добродела», пробовали себя в роли художника, расписывая открытки и фарфоровые тарелочки. Кроме того, гости учились плести маскировочные сети, которые в последствии были отправлены в зону СВО.

Специалисты подмосковных перинатальных центров рассказывали об уходе за малышами, учили посетителей стенда делать сердечно-легочную реанимацию, 67 представителей сильного пола почувствовали на себе, что такое схватки на мастер-классе «Роды глазами мужчин», а 365 человек в рамках Дня здоровья сделали УЗИ щитовидной железы.

Примечательно, что в рамках выставки «Россия» прошел конкурс на лучшие достижения регионов страны. Все 89 субъектов РФ представили более одной тысячи знаковых проектов. Так, третье место в рейтинге занял Технопарк Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном. За него отдали свыше одного миллиона голосов.