Сергей Пахомов принял участие в голосовании на выборах президента России

Депутат Госдумы Сергей Пахомов проголосовал на выборах президента России. Он приехал на избирательный участок, организованный на базе школы №14 в микрорайоне Семхоз.

Пахомов подчеркнул, что президентские выборы — это очень ответственный процесс и призвал граждан принять участие в голосовании.

Также депутат отметил, что дистанционное электронное голосование — это очень удобно и перспективно. По его словам, его супруга и многие знакомые проголосовали именно таким способом.