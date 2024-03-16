Сергей Пахомов принял участие в голосовании на выборах президента России
Фото: [t.me/Elections_MO]
Депутат Госдумы Сергей Пахомов проголосовал на выборах президента России. Он приехал на избирательный участок, организованный на базе школы №14 в микрорайоне Семхоз.
Пахомов подчеркнул, что президентские выборы — это очень ответственный процесс и призвал граждан принять участие в голосовании.
Также депутат отметил, что дистанционное электронное голосование — это очень удобно и перспективно. По его словам, его супруга и многие знакомые проголосовали именно таким способом.