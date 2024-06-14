Сергея Двойных назначили министром сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья

Министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области назначен Сергей Владимирович Двойных. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам Двойных, у Подмосковья большой потенциал, поэтому основная задача ведомства состоит в том, чтобы помочь работе фермеров, предпринимателей и ученых, сделать меры поддержки еще более доступными, прозрачными и легкими в процессе получения, а также ощутимыми — после.

Известно, что в 2010 году Сергей Владимирович окончил НИУ «Высшая школа экономки» по специальности «Менеджмент», позднее в 2012 году — НИУ «Высшая школа экономики» по специальности «Стратегическое и корпоративное управление». С 2016 года руководил агропромышленным предприятием. В июне 2021 года занял должность заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области.