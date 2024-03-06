Серия паблик-токов проходит на стенде Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи

Каждый день на стенде Московской области проходят разные активности, которые могут заинтересовать самую разную молодежь. Так, в числе прочего гости стенда могут послушать интересных спикеров в рамках паблик-токов. Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Мы увидели, как много активной молодежи собрал стенд Московской области в университете „Сириус“. На лекциях, которые мы организовали, делегаты от региона были не только вольными слушателями, но и полноценными участниками дискуссий — задавали вопросы, делились своим опытом, предлагали темы для обсуждения», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Например, предприниматель, финалист конкурса «Молодой предприниматель России» Дмитрий Захаров рассказал гостям стенда о том, как создать личный бренд, развить в себе лидерские качества, работать в режиме многозадачности, не прокрастинировать и не перегореть профессионально. Дмитрий является президентом бизнес-клуба Росмолодежь.Бизнес, поэтому одна из его лекций «Управляй собой. Как управлять финансами и растить свой капитал» была посвящена тому, как, не будучи предпринимателем, повысить свои финансовую грамотность и стать успешнее.

Большую популярность среди участников фестиваля имела Медиашкола Марии Смолиной — федерального тренера по эффективной коммуникации, члена Глобальной федерации спикеров (GSF). Она поделилась с ребятами секретами самопрезентации и рассказала о том, как быть убедительным и результативным. Например, в рамках лекции обсудили, как можно максимально раскрыть потенциал своего голоса как инструмента влияния и создания уникального имиджа.

Накануне на стенде Подмосковья прошел большой паблик-ток, спикерами которого стали ветеран СВО, наставник Движения Первых Никита Кудинов, руководитель МГЕР Московской области Диана Алумянц, руководитель Волонтеров Победы Московской области и директор молодежного центра в Пушкино Никита Ильичев. Они поговорили о выборе профессии, реализации молодежной политики в регионе, обсудили как можно получить поддержку молодежных проектов и инициатив.