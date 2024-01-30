Съезд «Движения Первых» стартовал на выставке «Россия»

Как рассказал председатель правления движения Григорий Гуров, съезд собрал три тысячи участников со всей страны. В рамках мероприятия будут определены приоритетные направления работы и сформирован федеральный Совет Первых. Также отдельно обсудят увеличение возрастного порога участников-обучающихся до 25 лет.

Участников съезда поприветствовала зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что в коммуникациях, организованных движением, поучаствовали два с половиной миллиона человек, а также напомнила о старте Года семьи в России.

«(…) у истоков этого старта стояло «Движение Первых» в лице сообщества «Родные — любимые», которое тоже растет. Уже 200 тысяч российских семей вошли в это движение — и нам очень важно, чтобы вы несли это в регионы, в место, где вы живете, в муниципалитеты. Потому что семья — это основная ценность не только нашей страны, но и нашего с вами движения», — сказала Голикова.

В церемонии открытия съезда был задействован искусственный интеллект. По сценарию, он пытался понять, кто такие Первые и какая у них миссия. Также во время мероприятия показали ряд тематических роликов. Всех делегатов и участников поприветствовали космонавты с МКС.