Сезон летних веранд стартовал на территории Подмосковья

С 15 марта в соответствии с законодательством Московской области на территории региона начался сезон летних веранд. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что собственники стационарных предприятий общественного питания теперь могут начать монтаж сезонных кафе, а уже с 1 апреля, при благоприятной погоде, принимать первых гостей.

Напоминаем, что в апреле прошлого года ведомством была запущена муниципальная услуга «Размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области» на региональном портале госуслуг.