Сезон летних веранд стартовал на территории Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО]
С 15 марта в соответствии с законодательством Московской области на территории региона начался сезон летних веранд. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Отмечается, что собственники стационарных предприятий общественного питания теперь могут начать монтаж сезонных кафе, а уже с 1 апреля, при благоприятной погоде, принимать первых гостей.
Напоминаем, что в апреле прошлого года ведомством была запущена муниципальная услуга «Размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области» на региональном портале госуслуг.
«Наш опыт стал первым в России. До прошлого года услугу получали в каждом муниципалитете на бумажном носителе. С 2023 года она полностью переведена в электронный вид, и срок ее предоставления сократился в 360 раз — с 30 дней до 2 часов. В 2024 году планируется разместить более 500 летних кафе», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.