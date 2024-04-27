Сезон продажи саженцев открылся на рынках Подмосковья. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, купить растения уже можно, к примеру, на рынке «Южный» в Подольске.

На подмосковных рынках и ярмарках, в сетевых магазинах можно найти всевозможные саженцы. На выбор представлено множество видов кустарников и ягод, плодовых деревьев и декоративных растений.

В общей сложности на территории региона работает 43 сельскохозяйственных рынка. На них представлена продукция от фермеров Подмосковья, в том числе мясо и рыба, выпечка, овощи и фрукты, ремесленные изделия и все необходимое для сада и огорода, включая инвентарь и саженцы.