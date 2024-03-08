SHAMAN провел благотворительный концерт сотрудниц и осужденных Можайской женской колонии

Сегодня певец SHAMAN устроил благотворительный концерт в Можайской женской колонии, в рамках которого поздравил сотрудниц и осужденных с 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Известно, что певец приехал с огромной корзиной цветов и устроил концерт в клубе исправительной колонии. Музыкант исполнил «Ты моя», «Встанем», «Я русский» и другие свои хиты, принесшие ему всенародное признание. Главным сюрпризом стала премьера новой композиции. По словам музыканта, он готовился к этому выступлению особо.

«Все мужчины страны поздравляют своих дочерей, сестер, жен, мам и бабушек. А я приехал спеть для тех, кто не избалован вниманием — женщин, находящихся в местах лишения свободы. Именно здесь, в Можайской женской колонии, сегодня впервые со сцены прозвучала «Мама», моя новая песня», — поделился SHAMAN.

Зрители встретили певца аплодисментами, не стихавшими целый час. Женщины подпевали знакомым хитам, а после преподнесли исполнителю картины, нарисованные карандашом и маслом на холсте.

«Спасибо за праздник, который SHAMAN подарил всем нам! И сотрудницам, которые даже в выходные дни круглосуточно несут нелегкую службу, обеспечивая безопасность и правопорядок, и женщинам, попавшим в места заключения. Надеюсь, в будущем они смогут начать свою жизнь с чистого листа», — поблагодарила артиста начальник ИК-5 Наталья Гурьева.