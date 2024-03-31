Шесть человек погибли и 20 ранены из-за взрыва автомобиля в Сирии

Как сообщает агентство Reuters, трагический инцидент произошел в ночь на воскресенье, 31 марта, в сирийском городе Азаз.

По данным журналистов, в результате взрыва автомобиля, погибли не менее шести мирных жителей, еще 20 получили ранения и были госпитализированы. Агентство опубликовало видео произошедшего. На кадрах видны также поврежденные взрывом фасады ближайших домов.

«По меньшей мере шесть человек погибли, 20 пострадали в субботу при взрыве автомобиля в удерживаемом повстанцами сирийском городе Азаз», — приводится в публикации.

О причинах, спровоцировавших взрыв автомобиля, не сообщается. Информации по инциденту от сирийских властей не поступало.