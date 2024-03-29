Шесть компаний предлагают услуги кикшеринга в 32 городских округах Подмосковья
В Московской области стартовал сезон проката электросамокатов. Так, на сегодняшний день в регионе свои услуги предлагают 6 компаний в 32 городских округах. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной Думы.
Примечательно, что кикшеринг в Подмосковье набирает обороты популярности. Напоминаем, что в прошлом году в области было совершено десять миллионов поездок на электросамокатах. В сравнении с этим за 2022 год зафиксировано около четырех миллионов поездок.
Председатель Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев отметил, что с увеличивающимся количеством поездок, предпринимаются и соответствующие меры для безопасной и комфортной эксплуатации СИМ.
«Минтрансом Подмосковья разрабатываются методические рекомендации о порядке работы сервисов проката. И уже в этом сезоне муниципалитеты активно будут заключать с сервисами проката соответствующие соглашения. Кроме того, в работе находится Соглашение с Ассоциацией компаний электросамокатов для создания условий для безопасной и комфортной эксплуатации СИМ на территории Московской области», — добавил Гаджиев.