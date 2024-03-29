Шесть компаний предлагают услуги кикшеринга в 32 городских округах Подмосковья

В Московской области стартовал сезон проката электросамокатов. Так, на сегодняшний день в регионе свои услуги предлагают 6 компаний в 32 городских округах. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной Думы.

Примечательно, что кикшеринг в Подмосковье набирает обороты популярности. Напоминаем, что в прошлом году в области было совершено десять миллионов поездок на электросамокатах. В сравнении с этим за 2022 год зафиксировано около четырех миллионов поездок.

Председатель Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев отметил, что с увеличивающимся количеством поездок, предпринимаются и соответствующие меры для безопасной и комфортной эксплуатации СИМ.