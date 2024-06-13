Шесть красногорских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Высшие баллы получили школьники в городском округе Красногорск на ЕГЭ по русскому языку. Шесть ребят особенно успешно прошли все учебные испытания, доказав, что обладают большим багажом знаний и стремлением.

Красногорские школьники сдали базовые экзамены и уже получили результаты своих стараний. Шесть из них отметились наилучшими результатами, сдав тестирование по русскому языку на сто баллов. Все умники оказались из разных образовательных учреждений.

Так, максимально возможного результата добились:

- Екатерина Левченко (школа №16);

- Иван Кукушкин (школа №11);

- Алина Дерябина (школа №1);

- Елизавета Ворожцова (Нахабинский лицей №1);

- Микаэл Арустамян (школа №15)

- Алена Романова (школа №19).

Такие итоги ЕГЭ обязательно помогут выпускникам поступить в престижные вузы и станут мотивацией к дальнейшим успехам. Как отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, ни один стобалльник не должен остаться без внимания и поощрения за старания.

Напомним, что это уже не первые стобалльники из Красногорска. Ранее дети сдавали химию и литературу. Высшие результаты получили шесть выпускников: Георгий Славский, Екатерина Чистова, Юлия Плинская, Мария Ершова, Мария Худорожко и Жахонгир Солиев.